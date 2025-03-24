شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلى الأخير قبل مواجهة طلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الطلائع.

وحصل لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة إنبي الأخيرة بكأس عاصمة مصر على راحة من مران اليوم، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.