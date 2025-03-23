شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يترقب تحديد مصيره مع البنك الأهلى بعد تجميده فنيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي، تحديد مصيره مع فريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد تجميده فنياً وغيابه عن المشاركة منذ بداية الموسم الجاري، حيث غاب اللاعب أيضاً عن المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.



وينتهي تعاقد أيمن أشرف مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويستعد البنك الأهلي لمواجهة جديدة في كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق المصري، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء غداً الاثنين.



وكان البنك الأهلي قد تعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.



وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.



وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.