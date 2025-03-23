شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بتروجت يضغط الزمالك وركلة جزاء ملغاة وهدف غير محتسب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 10:04 م

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وبتروجت التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.



كأس عاصمة مصر الزمالك وبتروجت



مباراة الزمالك وبتروجت

وأهدر ناصر ماهر لاعب الزمالك ضربة جزاء لصالح فريقه بعدما تألق عمر صلاح حارس بتروجت فى التصدى لها فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 20 احتسب الحكم ركلة جزاء لبتروجت بداعى ارتطام الكرة فى يد مصطفى الزنارى، وبعد العودة لتقنية الفار تم إلغاء القرار، وفى الدقيقة 28 سجل بتروجت هدف عن طريق رشاد المتولى إلا أن الحكم ألغى الهدف لوجود خطأ على لاعب الفريق البترولى قبل أن يدخل محمد صبحى بالكرة فى مرماه.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق، خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو"، خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: حراسة المرمى : عمر صلاح، خط الدفاع : محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد، خط الوسط : محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي، خط الهجوم : شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.



جانب من لقاء الزمالك وبتروجت



مباراة بتروجت والزمالك كأس عاصة مصر