شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يحافظ على التعادل أمام الزمالك بعد 15 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 09:47 م

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وبتروجت التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.



الزمالك وبتروجت



بيسيرو



جانب من لقاء الزمالك وبتروجت

وأهدر ناصر ماهر لاعب الزمالك ضربة جزاء لصالح فريقه بعدما تألق عمر صلاح حارس بتروجت فى التصدى لها فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق، خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو"، خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: حراسة المرمى : عمر صلاح، خط الدفاع : محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد، خط الوسط : محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي، خط الهجوم : شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.



جانب من مباراة بتروجت والزمالك فى كأس عاصمة مصر



كأس عاصمة مصر الزمالك وبتروجت



كأس عاصمة مصر بتروجت الزمالك



مباراة الزمالك وبتروجت



مباراة بتروجت والزمالك كأس عاصة مصر