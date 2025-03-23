شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يهدر ضربة جزاء للزمالك أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر ناصر ماهر صانع ألعاب الزمالك ضربة جزاء لفريقه أمام بتروجت في الدقيقة العاشرة بدور المجموعات لكأس عاصمة مصر، ونجح ناصر ماهر في الحصول على ركلة جزاء للزمالك وتصدى لها نفس اللاعب الذى سددها قوية تصدى لها بنجاح عمر صلاح حارس مرمى الفريق البترولى.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

تشكيل بتروجت



عمر صلاح في حراسة المرمى

محمود شديد وأحمد بحبح وهادي رياض وتوفيق محمد في خط الدفاع

أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ورشاد المتولي في خط الوسط

شيكودي جبريل وإسماعيل بامبا وخالد أبو زيادة في خط الهجوم

وعلى دكة البدلاء: محمد خليفة وإسلام عبد الله وعبدالله محمود وعبد العزيز سيد وإسلام هشام ومصطفى الجمل وأحمد فاروق وزياد فرج وشيملس كليتشي