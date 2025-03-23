شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور يعتذر عن استكمال مهام عمله مع وى بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر عمرو أنور المدير الفني لوى عن استكمال مهام عمله مع الفريق الذى ينافس بدورى المحترفين بعد الخسارة على ملعبه بالأمس أمام أسوان بهدف دون مقابل.

ويحتل وى المركز الخامس بجدول المجموعة برصيد 43 نقطة بعد الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وأسفرت مباريات الجولة على النتائج التالية فوز وادى دجلة على القناة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الـ26 من دورى المحترفين.

بهذه النتيجة رفع دجلة رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول الترتيب، كما فاز المقاولون العرب على بروكسى بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في وصافة جدول الترتيب.

كما تعادل أبو قير للأسمدة مع السكة الحديد مودرن سلبيا رافعا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، كما عاد كهرباء الإسماعيلية بأغلى ثلاث نقاط من لافيينا بالفوز بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع.

وأسفرت باقى نتائج الجولة عن النتائج التالية :-

السويس 0 -1 بلدية المحلة

طنطا 1 – 0 الترسانة

ديروط 0 – 2 بترول أسيوط

أسوان 1 – 0 وى

المنصورة 1 – 0 سبورتنج

راية 1 – 1 الداخلية