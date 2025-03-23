شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: زيزو.. صفقة القرن "الغامضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيزو هو حديث الصباح والمساء في الزمالك، كل شوية شائعات وأخبار لا تتوقف عن توقيعه للأهلى أو الانتقال لأحد الأندية السعودية ومع كل خبر تشتعل الإثارة في الشارع الكروى في الوقت الذى يلتزم فيه اللاعب بالصمت.

زيزو عقده ينتهى مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي ومنذ شهر يناير يحق له التوقيع لأى ناد دون الرجوع لناديه الزمالك، محاولات وجلسات كثيرة تمت بين زيزو ووالده مع مسئولو الزمالك حول قيمة التجديد وتدخلات كثيرة من رجال أعمال ونجوم زملكاوية كلها لم تصل لحل حسام بتوقيع زيزو على عقود التجديد في وقت يتحرك الاهلى ورجاله للفوز بالصفقة القوية التي ستحدث زلزال في الشارع الكروى.



الأوراق باتت واضحة في قصة زيزو ويعلمها الجميع ان اللاعب يريد الاستمرار في الزمالك لعلاقته القوية مع الجماهير البيضاء وارتباطه بالجمهور بشكل كبيرولكن في نفس الوقت زيزو له طلبات تضم له مستقبله تتراوح بين 50 و80 مليون جنيها في الموسم الواحد، وهذا يعد تنازل منه من وجهه نظره لانه بالفعل يمتلك عروضا حقيقية بأرقام خيالية من أندية سعودية وقطرية بعضها وصل إلى ما يوازى 200 مليون جنيه في الموسم الواحد، ويعد والد زيزو نقطة فاصلة في الاتفاقات لأنه يقوم بدورين الأب والوكيل وله طلبات وحاجات كثيرة تعطل المفاوضات.



في نفس الوقت الإدارة البيضاء تريد التجديد لزيزو ومجلس الإدارة يتفق على ضرورة الحفاظ على اللاعب وليس هناك مجال للتفريط في اللاعب الذى يعد مطلبا جماهيريا مرفوض المساس به، ويتدخل بعض رجال الأعمال الزملكاوية لدعم تمويل التجديد ولكن شروط والد اللاعب تعرقل الوصول لنقاط الحسم، خاصة أن الإدارة البيضاء تخشى من الفتنة لوجود عدد من النجوم عقودهم تنتهى، وستكون لهم طلبات أيضا وبالتأكيد ينتظرون ماذا سيحدث مع زيزو ليعلنوا عن طلباتهم المالية.



في الأهلى يرون زيزو صفقة القرن التي تعد زلزال الانتقالات بين القطبين، وهناك رجال أعمال أهلاوية أعلنوا استعدادهم لتمويل الصفقة وكولر وكل الخبراء الكرويين يؤكدون أن زيزو سيكون استكمال المثلث الهجومى المرعب للأحمر في كاس العالم للأندية مع إمام عاشور وأشرف بن شرقى، والأهلى تواصل مع والد زيزو الذى رحب ولا يهمه إلا الأمور التعاقدية لتأمين مستقبل ابنه، وتعهد بإقناع زيزو الذى يتمسك بالاستمرار في الزمالك إذا تم تنفيذ طلباته.



الأندية السعودية تتابع بشغف موقف زيزو ويرونه صفقة ناجحة وتعد أندية الشباب والاتفاق الأكثر رغبة في التعاقد مع زيزو، ولكن اللاعب ما زال يضع الاحتراف الخيار الأخير.