الامارات | المنتخب يغادر إلى الرياض فجراً للقاء كوريا الشمالية.. وحكم سعودي يدير المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر فجر الإثنين بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمواجهة منتخب كوريا الشمالية، الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي "أدى الأبيض اليوم الأحد آخر تدريباته في منطقة جبل علي بقيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين وهم: خالد عيسى ، حمد المقبالي ، خالد توحيد ، علي خصيف ، محمد العطاس ، لوكاس بيمنتا ، كوامي كويدو ، خليفة الحمادي ، علاء الدين زهير ، زايد سلطان ، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالله إدريس ، يحيى نادر، ماكينزي هانت، عبدالله رمضان ، طحنون الزعابي، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبدالله ، فابيو دي ليما، جوناتاس سانتوس ، لوان بيرارا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس ، سلطان عادل وكايو كانيدو".

من جهته، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودي لإدارة المباراة بقيادة محمد الهويش (ساحة) وخلف الشمري (مساعد أول) وياسر السلطان (مساعد ثان) وفيصل البلوي (حكماً رابعاً) وعبدالله الشهري (حكم فيديو ) وإبراهيم الدخيل ( حكم فيديو مساعد ).