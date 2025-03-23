الامارات | مربط دبي يتنزع لقبين في «دولية دبي للجواد العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع مربط دبي لقبي الشوطين الثامن والتاسع من بطولة دبي الدولية للجواد العربي المقامة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 124 خيلا من ثماني دول.

وتصدر المهر «دي بركان»، لمربط دبي، قمة الشوط الثامن المخصص للأمهار بعمر السنتين، بمجموع 92.5 نقطة، وحل في المركز الثاني، «عزام الأمل» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي برصيد 91.8 نقطة، بينما جاء ثالثا «ع ج ربدان»، لمربط عجمان برصيد 91.6 نقطة.

ثم واصل مربط دبي تألقه في الشوط التاسع المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، بفوزه بالمركز الأول عن طريق المهر «دي شخر»، برصيد 92.1 نقطة، واحتل الوصافة المهر «أي جي ساير»، لمربط عجمان، برصيد 92.00 نقطة، وحل ثالثا «اس كيو صحاري»، لمربط الصقران، برصيد 91.4 نقطة.

وفي الشوط السابع المخصص للأمهار بعمر سنة واحدة وبقسمه الأول «أ» حقق المهر «الفهد ماس» لمربط الجميل القطري، المركز الأول، برصيد 92.7 نقطة، وتلاه في المركز الثاني المهر «س س مسك» لمالكه سلطان خليفة اليحيائي، برصيد 91.6 نقطة، ثم جاء المهر «ع ج عارم» لمالكه عبدالرشيد النعيمي في المركز الثالث برصيد 91.0 نقطة.

وفي القسم الثاني «ب» من نفس هذا الشوط تمكن المهر «فاهم فورتكس»، لمالكه فديريكوس جوسي من تحقيق المركز الأول برصيد 92.00 نقطة، وجاء في المركز الثاني المهر «أم كي أمير» لمالكه عمرو محسن حسين، برصيد 90.6 نقطة، وفي المركز الثالث جاء المهر «سيف الباهية» لمالكه حمود خليفة الهاجري وحقق رصيد 90.5 نقطة.

وشهد منافسات اليوم الثاني، عددا كبيرا من المسؤولين وكبار الشخصيات وضيوف البطولة، تقدمهم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، الدكتور غانم الهاجري، ورئيس اللجنة المنظمة، زياد كلداري، والمدير العام للبطولة، قصي عبيد الله، والمدير التنفيذي لمربط دبي، المهندس محمد التوحيدي، وعضو اللجنة المنظمة، سلطان اليحيائي، ومدير البطولة، عادل الفلاسي.