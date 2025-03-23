شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وناصر ماهر وحسام أشرف يقودون هجوم الزمالك أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بتروجت، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.