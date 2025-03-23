شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج ومروان حمدى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام بيراميدز فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 08:50 م

أعلن تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول للإسماعيلى، تشكيل لاعبيه استعدادًا للقاء بيراميدز بعد قليل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلى جاء كالتالى..

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر.

الوسط: هشام محمد، عماد حمدى، عبد الرحمن الدح، على الملوانى.

الهجوم: نادر فرج، مروان حمدى.

البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبد السميع، محمد خطارى، محمد وجدى، محمد إيهاب، إبراهيم عبد العال، محمود أوتاكا، حسن صابر، إريك تراورى.

وتعد مباراة الليلة هى الـ19 في تاريخ مواجهات الاسماعيلى وبيراميدز، حيث سبق أن تواجها في 18 لقاء بجميع المسابقات، نجح بيراميدز في حسم 10 لقاءات لصالحه، فيما فاز الإسماعيلى في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

سجل لاعبو بيراميدز خلال مواجهات الإسماعيلى 29 هدفا، فيما سجل أبناء الدراويش 21 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بـ5 أهداف وإيمانويل بناهينى هداف الإسماعيلى بـ3 أهداف.