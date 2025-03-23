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ويغيب عن صفوف الفريق حامد حمدان وبدر موسى لتواجدهم مع منتخب فلسطين وأحمد غنيم للإصابة

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لبتروجت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بتروجت لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية