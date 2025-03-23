شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بتروجت لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لبتروجت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.ويدخل بتروجت بتشكيل مكون من:
عمر صلاح لحراسة المرمى
محمود شديد وأحمد بحبح وهادي رياض وتوفيق محمد في خط الدفاع
أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ورشاد المتولي في خط الوسط
شيكودي جبريل وإسماعيل بامبا وخالد أبو زيادة في خط الهجوم
وعلى دكة البدلاء: محمد خليفة وإسلام عبد الله وعبدالله محمود وعبد العزيز سيد وإسلام هشام ومصطفى الجمل وأحمد فاروق وزياد فرج وشيملس كليتشي
ويغيب عن صفوف الفريق حامد حمدان وبدر موسى لتواجدهم مع منتخب فلسطين وأحمد غنيم للإصابة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز