شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر، ويحل بيراميدز ضيفًا على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر. وجاء التشكيل على النحو التالي: وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا.

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