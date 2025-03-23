شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يحدد موعد سفر منتخب الناشئين للمغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد الكاس ، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا، السفر للمغرب فجر الأربعاء المقبل استعداداً لأمم أفريقيا التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.