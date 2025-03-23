شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الطائرة.. بطولات تنتظر الزمالك فى ألعاب الصالات محلياً والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 08:15 م

تسعى فرق الصالات في نادي الزمالك لتصحيح الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاح فريق سيدات الكرة الطائرة فى حصد لقب كأس مصر على حساب الأهلى بنتيجة 3-0 مؤخرا، بعد خسارة السوبر المحلي على صعيد رجال وسيدات الطائرة مؤخرا، فضلا عن خسارة دوري سيدات الطائرة.

ويسعى فريق الزمالك لحصد لقب كأس مصر لكرة اليد، بعدما تأهل إلى ربع النهائي على حساب القناة، ليلتقي الزهور 11 أبريل المقبل.

كما يطمح الزمالك فى حصد لقب سبور رجال السلة فى ظل تصدر جدول ترتيب الدورى، حتى الآن، برصيد 21 نقطة، فاز فى 10 وخسر مباراة وسجل 974 نقطة مقابل 790 نقطة بفارق 184 نقطة.

فيما يطمح الزمالك فى حصد لقب كأس مصر لرجال الطائرة في ظل الفشل في التأهل إلي نهائي الدوري، حيث يتنافس مع بتروجت فى نصف نهائي كأس مصر 4 إبريل.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك وبتروجت الجمعة الموافق 4 أبريل المقبل، في الثامنة مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.