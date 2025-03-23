شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة بتروجت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الكلية الحربية، استعداداً لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى الاستاد، شرح خلالها بعض الجوانب الفنية ، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

يُذكر أن بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة تُقام للمرة الرابعة، حيث توّج فيوتشر بلقب النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة. وقد قُسمت الأندية الـ18 المشاركة إلى أربع مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق وآخرين تضمان 4 فرق.