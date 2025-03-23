شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. ميار شريف احترفت فى أمريكا.. وترفض ترك التنس من أجل الارتباط والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية. بطلة اليوم فى خارج الملعب هى ميار شريف بطلة التنس العالمية.

ميار شريف من مواليد مايو 1996، بدأت ممارسة التنس فى الرابعة من عمرها، وكان والدها يجعلها تشاهد المباريات وهى صغيرة مع شقيقاتها.

بعد الثانوية العامة، سافرت من إسبانيا إلى أمريكا لتقيم مع أختها للدراسة وممارسة التنس، خاصة أن اسرتها لم تكن قادرة على كل هذه النفاقات على التنس وإقامتها بالخارج فى نفس الوقت.

درست ميار في جامعة ببردين التي تقع بالقرب من ماليبو (كاليفورنيا)، وحصلت على درجة البكالوريوس فى الطب الرياضي عام 2018 وكانت جزءا من فريق لاعبات التنس النسائي بالجامعة.

عندما تتواجد فى مصر يقوم مدربها الخاص بإرسال خريطة التدريب أون لاين، حتى تسير على البرنامج التدريبى.

ترى أن التنس هو الأهم فى حياتها، وإذا طلب منها إلى شخص ترتبط به ترك التنس سترفضه وتتركه هو.