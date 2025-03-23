شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستعين بـ زد لاستكشاف المصري قبل مواجهة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للبنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، على مراجعة المباريات السابقة للمصري، وآخرها مواجهة زد في الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البورسعيدي قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة جديدة فى كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بفريق المصري، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين.

وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.