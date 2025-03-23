شكرا لقرائتكم خبر عن صراع تونسي مغربي على قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 07:30 م

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى التونسى على معلول والمغربى يحيى عطية الله لاعبى الفريق لاختيار أحدهما لقيادة الجبهة اليسرى للمارد الأحمر فى مباراة الطلائع المقبلة.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وشارك يحيى عطية الله فى التشكيل الأساسى للأهلى أمام إنبى بعد فترة غياب بسبب الإصابة فى الوجه، فيما شارك على معلول بديلا فى الشوط الثانى، ليعود للملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة أيضاً.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى فى تاريخه.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.