شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على فسخ تعاقد الرومانية إيوانا محترفة سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 07:20 م

استقر مسئولو النادى الأهلي فسخ التعاقد مع المحترفة الرومانية إيوانا ماريا بوكيو، وذلك بسبب تواضع مستواها مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، بالفوز على الأهلى بنتيجة 3-0 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى ، مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.