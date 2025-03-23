شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة بتروجت الليلة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص جوزيه بيسيرو على تحذير اللاعبين من التهاون أمام بتروجت، خاصة أن الفريق يقدم أداءً ومستوى مميزاً فى بطولة الدوري، كما حذر من التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق البترولي، ويمنحهم دفعة معنوية لإحباط عزيمة لاعبيه.

وطالب بيسيرو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الفريق البترولي وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس، وحرص الجهاز الفني على معالجة أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة وتسببت في تعقد المباراة عليهم من أجل تلاشيها في مباراة بتروجت والعمل على إصلاحها خاصة أن بيسيرو لديه رغبة في تحقيق أول بطولة مع الفريق الأبيض.

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 8 مباريات، حقق الفوز فى 4 منها، وتعادل فى 4 مواجهات، لتسكن شباكه 6 أهداف ويسجل 16 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.