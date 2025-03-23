شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بيراميدز والإسماعيلى فى مباراة الليلة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح فريق بيراميدز مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الجديدة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، عندما يصطدم بفريق الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات باستاد الإسماعيلية فى سهرة رمضانية ممتعة.

ويفتقد فريق الإسماعيلى، بقيادة تامر مصطفى، خدمات الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الدراويش أمام فريق بيراميدز بعد استدعائه من قبل المنتخب الفلسطينى، استعدادا لمواجهة العراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

ويفتقد بيراميدز جهود الثنائى مصطفى فتحى للتواجد مع منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل بتصفيات كأس العالم، فيما يعانى إبراهيم عادل من إصابة تعرض لها قبل مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا التى فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.