شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة بتروجت الليلة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 23 مارس 2025 06:30 م
يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو ، مع بتروجت في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، ويبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز بعد التعادل مع الجونة في الجولة الثانية بهدف لكل فريق.
يحتل الزمالك المركز الثالث من المجموعة الأولى بمجموعات كأس عاصمة مصر، برصيد نقطة وحيدة، من التعادل مع الجونة فى الجولة الماضية بهدف لكلاهما، بينما يتصدر بتروجت قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الجونة 4 نقاط، وأخيرا مودرن سبورت وسموحة في المركزين الرابع والخامس بلا رصيد من النقاط.
ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الأولى، التى تضم كلا من سموحة السكندري، وبتروجت، والجونة، ومودرن سبورت.
ستكون مباراة الزمالك أمام بتروجت بمجموعات كأس عاصمة مصر بمثابة بروفة أخيرة للفارس الأبيض قبل المواجهة المرتقبة مع سيراميكا فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها الجمعة المقبل.
لذلك، طلب جوزيه بيسيرو المدير الفني، من اللاعبين بعدم التفكير مطلقا في مباراة سيراميكا والتركيز في مباراة بتروجت فقط، من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول استعادة نغمة الانتصارات مجددا لإعطائهم دفعة معنوية هائلة قبل موقعة سيراميكا، والثاني الحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على خطف بطاقة التأهل للدور التالي، من كأس عاصمة مصر.
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