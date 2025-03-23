شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة بتروجت الليلة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو ، مع بتروجت في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، ويبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز بعد التعادل مع الجونة في الجولة الثانية بهدف لكل فريق.

يحتل الزمالك المركز الثالث من المجموعة الأولى بمجموعات كأس عاصمة مصر، برصيد نقطة وحيدة، من التعادل مع الجونة فى الجولة الماضية بهدف لكلاهما، بينما يتصدر بتروجت قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الجونة 4 نقاط، وأخيرا مودرن سبورت وسموحة في المركزين الرابع والخامس بلا رصيد من النقاط.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الأولى، التى تضم كلا من سموحة السكندري، وبتروجت، والجونة، ومودرن سبورت.