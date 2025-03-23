شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحذر لاعبي البنك الأهلى من انتفاضة المصري بسبب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى ، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين، حذرهم خلالها من التهاون أمام المصري، فى المباراة المرتقبة بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.



وشدد طارق مصطفى على ضرورة امتصاص حماس لاعبي المصري، خاصة أن البنك الأهلي كان سبباً فى خروج الفريق البورسعيدي من كأس مصر قبل أسابيع قليلة من دور الـ 16.



ويستعد البنك الأهلي لمواجهة جديدة في كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق المصري، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء غد الاثنين.



وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.



وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.



وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.