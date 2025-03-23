شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن منتخب سيراليون منافس الفراعنة فى تصفيات كأس العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.

تقع سيراليون على الساحل الجنوبي الغربي لأفريقيا وعاصمتها مدينة فري تاون، وتأسس اتحادها الوطني لكرة القدم عام 1960 ويحتل منتخب سيراليون المركز الـ 38 أفريقيا والـ 129 عالمياً برصيد 1132.06 نقطة.

الكرة فى البلد الغرب أفريقي لم تحقق أي إنجاز يُذكر طوال تاريخها، فلم يسبق للمنتخب التأهل لنهائيات كأس العالم، وشارك ثلاث مرات فقط فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية أعوام 1994 في تونس و1996 بجنوب أفريقيا و2021 بالكاميرون، وغادرها جميعاً من مرحلة المجموعات.

يحتل "أسود ليون" المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من فوزين على جيبوتي (2 – 1) وغينيا بيساو (3 – 1) في الجولتين الثالثة والخامسة، وتعادلين مع إثيوبيا (0 – 0) وبوركينافاسو (2 – 2) في الجولتين الأولى والرابعة، مقابل خسارة واحدة أمام منتخب مصر (0 – 2) في الجولة الثانية في المواجهة التي أقيمت على ملعب صامويل كانيون دويه بالعاصمة الليبيرية مونروفيا بتاريخ 19 نوفمبر 2023.

ومع وجود بصيص من الأمل للمنتخب الواعد فى المنافسة على التأهل للمونديال، أخفق في بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية رقم 35 التي يستضيفها المغرب فى ديسمبر ويناير المقبلين، بعدما حل ثالثاً فى المجموعة السابعة بحصوله على 5 نقاط من فوز وحيد على منتخب كوت ديفوار بطل النسخة الماضية (1 – 0) في الجولة الرابعة وتعادلين مع تشاد (0 – 0) و (1 – 1) في الجولتين الأولى والخامسة وثلاث خسائر أمام زامبيا (2 – 3) و (2 – 0) في الجولتين الثانية والسادسة وكوت ديفوار (1 – 4) بالجولة الثالثة.

يقود منتخب سيراليون فى لقاء "الفراعنة" المدرب الوطني محمد كالون (45 سنة) الذي تسلم المهمة بداية مارس الجاري، وهو أحد من أهم وأشهر نجوم كرة القدم في بلاده، بعدما خاض مسيرة احترافية طويلة فى التسعينيات وبداية الألفية، بدأها بفرق التضامن صور اللبناني، ومنه انطلق إلى أوروبا عبر لوجانو السويسري، ثم لعب لـ بولونيا وجنوه وكالياري وفيتشنزا والإنتر في إيطاليا وبعدهم موناكو الفرنسي وأيك إثينا اليوناني، كما دافع عن ألون العديد من الأندية العربية أبرزها اتحاد جدة والهلال في السعودية والشباب الإماراتي.

كالون اختار قائمة تضم 25 لاعباً بينهم 11 محترفاً، فى إنجلترا وفرنسا والنرويج وصربيا وفنلندا والولايات المتحدة وقطر، لخوض لقاءي غينيا بيساو فى الجولة الخامسة الذي حسمه (3 – 1) بتوقيع القائد مصطفى بوندو لاعب بليموث أرجايل الإنجليزي وثنائي بو رينجرز الذي ينشط في الدوري المحلي موسى كامارا والبديل إبراهيم توريه، ثم لقاء منتخب مصر في الجولة السادسة.