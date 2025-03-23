شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بتروجت ، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.56 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبتروجت 3.40 مليون يورو.وركز الجهاز الفني للفريق على تحليل أداء بتروجت من خلال تجهيز مقاطع فيديو لمبارياته السابقة، بهدف دراسة نقاط قوته وضعفه، وأسلوبه في الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات، بالإضافة إلى أبرز لاعبيه وخياراته التكتيكية.

ويتصدر بتروجت المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والتي تضم إلى جانبه فرق الزمالك، الجونة، مودرن سبورت، وسموحة.

يُذكر أن بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة تُقام للمرة الرابعة، حيث توّج فيوتشر بلقب النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة. وقد قُسمت الأندية الـ18 المشاركة إلى أربع مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق وآخرين تضمان 4 فرق.