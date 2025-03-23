شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقي وصيفاً لبطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 05:44 م

حقق فارس الدسوقي وصافة بطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش، التي استضافتها هامبورج الألمانية خلال الفترة بين 19 إلى 23 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وخسر فارس الدسوقي في مباراة النهائي أمام الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-1.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 12 لاعباً مصرياً بواقع، 6 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العينين، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي.

و6 لاعبات بمنافسات السيدات: ناردين جرس، نادين شاهين، هيا علي، نور هيكل، زينة ميكيوي، ندى عباس.