شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود حسين الشحات فى تشكيل مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 05:30 م

يعود حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة الطلائع المقبلة، بعد غيابه عن مباراة إنبى الأخيرة، بسبب رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق فى منحة راحة إضافية.

ويرغب كولر فى إشراك حسين الشحات فى مباراة الطلائع ضمن خطة تجهيزه لاستعادة فورمته الفنية والبدنية قبل المباراة المرتقبة أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى فى تاريخه.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.