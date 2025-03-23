شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. طارق محروس يقدم طريقة عمل كفتة الأرز والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن في المطبخ " لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

طارق محروس مدرب منتخب ناشئي اليد يقدم طريقة عمل كفتة الأرز فى الوصفة التالية:

كيلو لحمة مفرومة

2 بصلة

2 كوب أرز

2 كوب ماء

بقدونس

كزبرة

شبت

ملعقة كبيرة كزبرة

ثوم بودر

1/2 ملعقة كبيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة كبيرة كركم و كاري

ملعقة كبيرة خل

رشة كمون

1/2 ملعقة كبيرة بابريكا

ملح حسب الرغبة

2 بصلة

2 طماطم

5 ملاعق صلصة

رشة كزبرة

فلفل أسود

رشة ثوم بودر

1/2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خل

وضع الأرز في وعاء وإضافة كوبين من الماء عليه و تركه علي النار ، ثم فرم البصل في المفرمة قبل إضافة اللحم المفروم و فرمهم جيداً.

يضاف الشبت و الكزبرة الخضراء و البقدونس و يخلطوا جيداً.

إضافة البهارات و الأرز .

تحمير الكفتة في الزيت عقب تشكيلها .

لعمل الصوص ، فرم بصل ناعم و طماطم

يضاف البصل المفروم مع اضافة القليل من الزيت و يقلب قليلاً على النار ثم يضاف الطماطم المفروم إليها و يقلب جيداً و يترك لمدة دقيقتين.

اضافة الصلصة و بهارات الصوص و يقلبوا جيداً ثم يضاف ٣ أكواب ماء و يحركوا جيداً و يتركوا إلى ان يبدأ الصوص في الغليان ثم إضافة الكفتة و تركها لمدة 15 دقيقة و ترفع من على النار قبل التقديم .