شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. طارق محروس يقدم طريقة عمل كفتة الأرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 23 مارس 2025 05:00 م
حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن في المطبخ " لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.
طارق محروس مدرب منتخب ناشئي اليد يقدم طريقة عمل كفتة الأرز فى الوصفة التالية:المقادير
كيلو لحمة مفرومة
2 بصلة
2 كوب أرز
2 كوب ماء
بقدونس
كزبرة
شبت
ملعقة كبيرة كزبرة
ثوم بودر
1/2 ملعقة كبيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة كبيرة كركم و كاري
ملعقة كبيرة خل
رشة كمون
1/2 ملعقة كبيرة بابريكا
ملح حسب الرغبة
2 بصلة
2 طماطم
5 ملاعق صلصة
رشة كزبرة
فلفل أسود
رشة ثوم بودر
1/2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خل
وضع الأرز في وعاء وإضافة كوبين من الماء عليه و تركه علي النار ، ثم فرم البصل في المفرمة قبل إضافة اللحم المفروم و فرمهم جيداً.
يضاف الشبت و الكزبرة الخضراء و البقدونس و يخلطوا جيداً.
إضافة البهارات و الأرز .
تحمير الكفتة في الزيت عقب تشكيلها .
لعمل الصوص ، فرم بصل ناعم و طماطم
يضاف البصل المفروم مع اضافة القليل من الزيت و يقلب قليلاً على النار ثم يضاف الطماطم المفروم إليها و يقلب جيداً و يترك لمدة دقيقتين.
اضافة الصلصة و بهارات الصوص و يقلبوا جيداً ثم يضاف ٣ أكواب ماء و يحركوا جيداً و يتركوا إلى ان يبدأ الصوص في الغليان ثم إضافة الكفتة و تركها لمدة 15 دقيقة و ترفع من على النار قبل التقديم .
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