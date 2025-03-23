شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الإسماعيلي فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح فريق بيراميدز مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر فى نسختها الجديدة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، عندما يصطدم بفريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات باستاد الإسماعيلية فى سهرة رمضانية ممتعة.

يقع بيراميدز والإسماعيلي بالمجموعة الرابعة والتي تضم بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، وحرس الحدود.

تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 3.20 مليون يورو.

ويشارك فريق بيراميدز والإسماعيلي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر إلى جانب الاتحاد السكندري وحرس الحدود وستتم نقل المباراة عبر قناة أون سبورت مع تحليل وتعليق من قبل نخبة من المحللين الرياضيين.

تتجاوز قيمة جوائز بطولة كأس عاصمة مصر 25 مليون جنيه، حيث ينتظر الفريق البطل حصوله على 10 ملايين جنيه، بينما سيحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه في حين يحصل الفريق الثالث على 2 مليون جنيه والفريق الرابع على 1.5 مليون جنيه.