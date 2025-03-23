شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين السولية ونيدفيد للمشاركة فى تشكيل الأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 04:30 م

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى عمرو السولية وكريم نيدفيد لاعبى الفريق لاختيار أحدهما للتشكيل الأساسى بمباراة المارد الأحمر المقبلة أمام الطلائع.

وشارك عمرو السولية فى التشكيل الأساسى فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام إنبى، فيما شارك كريم نيدفيد بديلا فى الشوط الثانى من عمر اللقاء.

ويرغب كولر فى تجهيز كافة لاعبيه للمرحلة المقبلة التى يخوض فيها الأهلى تحديات صعبة سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، فى الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى فى تاريخه.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.