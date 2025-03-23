شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يواجه الشركة المتحدة.. وتذكرتي مع القاهرة الإخبارية فى قبل نهائي دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت دورة المتحدة الرمضانية مرحلة الحسم والإثارة والتي تقام فى ملاعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر والتي تختتم فعاليتها غداً الاثنين.

يقام اليوم مباريات دور قبل النهائي لدورة المتحدة الرمضانية، حيث يلتقي فى التاسعة والنصف مساء اليوم فريق تذكرتي مع القاهرة الإخبارية في مباراة قوية تشهد ندية كبيرة بين الفريق لحجز تذكرة الصعود لنهائي البطولة.



ويتسابق الخليج 365 مع فريق الشركة المتحدة في العاشرة والربع من مساء اليوم الاثنين لحجز تذكرة الطرف الثاني في نهائي البطولة الذي سيقام غدا في مواجهة لن تكون سهلة علي أي من الفريقين في ظل مشوارهم الملئ بالمطبات منذ بداية النسخة الحالية من البطولة.

وشهدت الدورة منافسة مثيرة وغير مسبوقة بين جميع شركات المجموعة فى الفترة من 15 إلى 24 رمضان، والتي تحظى برعاية شركة "المتحدة للرياضة" وقناة "أون سبورت"، وتعد بالكثير من الإثارة والمتعة.

وتجمع الدورة الرمضانية فرقا من مختلف الشركات التابعة لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.



البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.