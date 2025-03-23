شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود وفا قبل مواجهة بتروجت الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو ، نظيره بتروجت فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز بعد التعادل مع الجونة في الجولة الثانية بهدف لكل فريق.

ويقود محمود وفا مباراة الزمالك وبتروجت الليلة حكما للساحة، ويعاونه ماجد المليجي وإسلام أبو العطا، وأحمد ناجي حكما رابعا، ويأتي صبحي العمراوي حكم للفيديو ويساعده أحمد توفيق طلب.

وسبق وأدار محمود وفا مباراة الزمالك فى موسم 2019-2020 فى دور الـ 32 من كأس مصر أمام الشرقية، وفاز فيها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف. كما تولي أيضا إدارة مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة فى موسم 2023-2024 وانتهت بالتعادل دون أهداف.

تقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة فى النسختين الثانية والثالثة.



وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.



تعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.