7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 مارس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يكثف جهوده لحشد 60 ألف مشجع فى مباراة مصر وسيراليون تطورات جديدة ومُثيرة فى مفاوضات الأهلي مع زيزو.. تعرف عليها.

تطورات جديدة ومُثيرة فى مفاوضات الأهلي مع زيزو.. تعرف عليها

خطفت مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء حول اتفاق الأهلي مع اللاعب الدولي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يكثف جهوده لحشد 60 ألف مشجع فى مباراة مصر وسيراليون

يكثف اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، محاولاته لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير في مباراة منتخب مصر مع سيراليون، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 باستاد القاهرة.

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً جديداً أمس، السبت، إلى الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور فى مباراة الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يجهز مستندا جديدا فى أزمة مباراة القمة.. تعرف عليه

يستعد النادي الأهلي لإرسال مستندات جديدة فى ملف مباراة القمة من أجل تحصين موقفه في هذا الملف الشائك، خاصة أن اللجنة الأولمبية التي تنظر هذا الملف حددت غداً، الإثنين 24 مارس الجاري آخر موعد لتلقى مستندات وأدلة الأطراف المُتصارعة فى هذه الأزمة.

استقر مسئولو النادى الأهلى على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق والمعار للخلود السعودى في نهاية الموسم الجاري، بانتهاء فترة الإعارة.

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

يبدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الأحد، استعداداته لمباراة سيراليون، بعدما ووصلت البعثة إلى القاهرة أمس، السبت، قادمة من المغرب بعد مواجهة إثيوبيا مساء الجمعة الماضى فى الجولة الخامسة بالتصفيات المونديالية والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.