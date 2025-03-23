شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. كيف تحجز تذاكر كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، ومن ضمنها حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2025، والتى يشارك فيها النادي الأهلي.

1- التسجيل عبر الصفحة المخصصة للتذاكر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

2- بعد الانتهاء من التسجيل يتلقى المشجع إخطارا من فيفا لشراء التذاكر.

3- توفر فيفا منصة لإعادة بيع التذاكر للمشجعين الذين يتراجعون عن حضور المباريات بعد شرائها، حيث إن فيفا لا يقوم برد سعرها لمن اشتروها أول مرة.

4- وتعتمد إعادة بيع التذاكر على رغبة شخص آخر فى شرائها، حيث إن فيفا لن يقوم برد ثمنها للمشجع الذى اشتراها أول مرة.

ويتواجد الأهلي في دور المجموعات خلال نهائيات كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الأولى، حيث سيواجه أندية قوية مثل نادي إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتحظى مشاركة الأهلى فى مونديال الأندية باهتمام عالمى واسع كونه أكثر الأندية العربية تتويجًا بالألقاب، ونادى القرن العشرين فى أفريقيا، بجانب مشوار ملىء بالأحداث التاريخية، والبطولات.