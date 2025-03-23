شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة إصابة تاتيانا بوكان نجمة طائرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 03:58 م

أثبتت الأشعة التي خضعت لها تاتيانا بوكان ، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلى، إصابتها بتمزق بأحد أربطة الكاحل الأيسر.

وتعرضت تاتيانا للإصابة أثناء مواجهة سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر، وغابت على إثرها عن مواجهة الزمالك فى النهائي.

وتخضع تاتيانا لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام المقبلة للعودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، بالفوز على الأهلى بنتيجة 3-0 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على دلفي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما فاز الأهلى على سبورتنج 3-0 في نصف النهائى.

حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.