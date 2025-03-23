شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يعود من قطر الأربعاء المقبل.. وحمادة أنور ينهى إجراءات السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود منتخب مصر للشباب مواليد 2005 إلى القاهرة الأربعاء المقبل بعد مواجهة الإمارات، المقرر بعد غد، الثلاثاء، فى ختام مشاركته بدورة قطر الدولية الودية.

وأنهى حمادة أنور إدارى منتخب الشباب إجراءات عودة المنتخب للقاهرة، حيث يختتم المنتخب تحضيراته قبل الأخيرة لأمم أفريقيا، ومن المقرر أن يجرى المنتخب معسكره الأخير بعد عيد الفطر.

وخسر شباب الفراعنة من المنتخب الكرواتي الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وديا أمس السبت، ضمن منافسات بطولة قطر الدولية الودية المقامة في الفترة من 19 وحتى 26 مارس الجاري.

وبدأ المنتخب مبارياته الثلاث فى الدورة بمواجهة المنتخب القطري يوم 19 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ثم كرواتيا اليوم السبت ويختتم مبارياته باللعب مع نظيره الإماراتي يوم 25 قبل العودة إلى القاهرة في اليوم التالي 26.

وتضم قائمة المنتخب 35 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي في حراسة المرمي، ويوسف عبدالحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو أسامة وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادى ومحمد أحمد.

ويستعد منتخب الشباب لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح، وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.