شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة غداً بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 03:30 م

استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة ، برئاسة ياسر قمر، على إقامة بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز، المقرر انطلاقه غدا الإثنين، بدون جمهور، على خلفية الأحداث التى شهدها لقاء الأهلى والزمالك فى نصف نهائى الدورى من حالات شد وجذب بين اللاعبين والجماهير.

ويواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره بتروجت فى العاشرة والنصف مساء غد، الإثنين، فى أولى مواجهات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بينما يتنافس الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى الثامنة والنصف على الميدالية البرونزية.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.



نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة .