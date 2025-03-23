شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم زيزو والان مع تفاصيل الخبر

هل حسم الأهلي صفقة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك؟ أم أن إدارة القلعة البيضاء ستنجح فى اللحظات الأخيرة فى الإبقاء على اللاعب؟ أم سيرحل نجم منتخب مصر إلى أحد الدوريات الخارجية فى الموسم المقبل؟.. أسئلة كثيرة فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء قوية عن اتفاق الأهلي مع زيزو للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.. نرصد فى السطور التالية بعض الأسئلة والاستسفارات الخاصة بمفاوضات الأهلي مع زيزو.



س: هل أنهى الأهلي صفقة زيزو لصالحه بشكل نهائي؟ج: حسب معلومات قوية من داخل الأهلي، فإن إدارة القلعة الحمراء أنهت اتفاقها مع زيزو للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل لمدة 4 مواسم.



س: ما هي الاتفاقات المالية بين الأهلي وزيزو؟ج: اتفق مسئولو الأهلي مع زيزو على منحه 50 مليون جنيه فى الموسم الأول، تزيد مليوني جنيه فى الموسم الثاني، وثلاثة ملايين جنيه فى الموسم الثالث، و5 ملايين جنيه فى الموسم الرابع، وتتحمّل خزينة الأهلي 25 مليون جنيه سنوياً من قيمة عقد اللاعب، على أن يتم تسديد المبلغ المُتبقي من الإعلانات عن طريق شركة الأهلي لكرة القدم، وبعض رجال الأعمال المُنتمين للنادي.



س: وماذا عن مصير مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو؟ج: لم يتوصل زيزو لاتفاق مع الزمالك لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي للتفاوض مع اللاعب تمهيداً لضمّه فى ميركاتو الصيف المقبل، لاسيما أنه أحد أبرز لاعبي س: وماذا عن مصير مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو؟ج: لم يتوصل زيزو لاتفاق مع الزمالك لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي للتفاوض مع اللاعب تمهيداً لضمّه فى ميركاتو الصيف المقبل، لاسيما أنه أحد أبرز لاعبي الدوري المصري خلال السنوات الماضية.



س: ما هي نسبة انتقال زيزو للأهلي؟ج: الأهلي حسم صفقة زيزو بنسبة تتعدى الـ97 %، فاللاعب أنهى اتفاقه مع إدارة القلعة الحمراء، بل إنه جلس برفقة والده مع أهم مسئول فى النادى منذ أكثر من 20 يوماً لحسم هذا الملف بشكل نهائي.





س: هل من الممكن بقاء زيزو فى الزمالك أو رحيله لأى نادٍ آخر؟ج: نسبة بقاء زيزو فى الزمالك أو رحيله لأى نادٍ آخر لا تزيد عن 3%، حسب تأكيدات مصدر في الأهلي، وقد تحدث إذا تراجع اللاعب عن اتفاقه مع الأهلي مثلما حدث من قبل مع شيكابالا ووائل القباني لاعبي الزمالك الذين تعاقد معهما الأهلي لكنهما تراجعا عن الاتفاق فاحترم الأهلي رغبتهما.