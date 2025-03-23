18 مباراة جمعت بيراميدز والإسماعيلى قبل لقاء كأس عاصمة مصر الليلة

يواجه فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، حيث سيتم إقامة المباراة على أرض ملعب الإسماعيلية في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.

وتعد مباراة الليلة هى الـ19 في تاريخ مواجهات الإسماعيلى وبيراميدز، حيث سبق أن تواجها في 18 لقاء بجميع المسابقات، نجح بيراميدز في حسم 10 لقاءات لصالحه، فيما فاز الإسماعيلى فى 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

سجل لاعبو بيراميدز خلال مواجهات الإسماعيلى 29 هدفا، فيما سجل أبناء الدراويش 21 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بـ5 أهداف وإيمانويل بناهينى هداف الإسماعيلى بـ3 أهداف.

توج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة.