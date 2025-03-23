الامارات | خبر سار للجمهور الأردني قبل مواجهة كوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسرت كوريا الجنوبية جهود لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي كانغ-إن لي في مباراتها الثلاثاء ضد الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 بسبب إصابة في الكاحل، وذلك وفق ما أعلن المدرب ميونغ-بو هونغ.

وتلتقي كوريا الجنوبية مع الأردن الثلاثاء على أرضها في الجولة الثامنة من الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية، باحثة عن الابتعاد في صدارة المجموعة الثانية عن منتخب النشامى والاقتراب أكثر من حسم تأهلها إلى النهائيات.

وأصيب ابن الـ24 عاما الذي خاض حتى الآن 35 مباراة بألوان بلاده، في التعادل الخميس مع عُمان 1-1 في الجولة السابعة واضطر لترك الملعب قبل 5 دقائق على النهاية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الرسمية، يعاني لي من التواء في الكاحل لكن المدرب هونغ طمأن بأن "الفحوص أظهرت أن الإصابة ليست خطيرة بالقدر الذي كنا نخشاه".

وقبل ثلاث جولات على نهاية الدور الثالث الحاسم، تتصدر كوريا الجنوبية برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاث عن كل من الأردن والعراق، فيما تحتل عمان المركز الرابع بسبع نقاط.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث، على أن ينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى دور رابع من مجموعتين يتأهل عنهما المتصدر، فيما يخوض الثاني في كل منهما مواجهة بينهما لتحديد من سيلعب الملحق الدولي.