الامارات | هندرسون يكشف عن مغامرة قام بها لمتابعة نهائي يورو 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جوردان هندرسون، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إنه استأجر شاحنة ليقود عائلته لأخذهم لمتابعة مباراة نهائي يورو 2024.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هندرسون لم يتواجد في قائمة السير جاريث ساوثجيت، التي شاركت في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في ألمانيا خلال الصيف الماضي، ولكنه شعر إنه كان يجب أن يتواجد في برلين لمشاهدة زملائه يبحثون عن المجد أمام إسبانيا.

وبعد أن تأكد من صعوبة توفير طائرة، قام قائد أياكس، الذي تم استدعاؤه مؤخرا من قبل المدرب الجديد توماس توخيل، باستئجار سيارة في أمستردام وقطع أوروبا للوصول لحضور المباراة.

وقال هندرسون (34 عاما): «لم أكن أعرف حتى وقت متأخر ما إذا كنت سأتمكن من الذهاب بسبب التدريب أو الأوقات أو الجدول الزمني.كان لدينا راحة أو كنا متأخرين في اليوم التالي، لذا كنت قادرا على الذهاب».

وأضاف: «ولكن عندما اكتشفت أن بإمكاني الذهاب، رحلات الطيران لم يكن هناك أي تذاكر لأي مكان. لم أتمكن من الذهاب من إنجلترا، لم أتمكن من الذهاب من أمستردام».

وأردف: «لذلك، بعدها قمت بالنظر للمسافة، واستأجرت شاحنة لي ولعائلتي والأطفال. وسافرنا بها. أعتقد احتجنا لسبع ساعات أو ما شابه».

وأكد: «شعرت أنني كنت جزءا من حملة التأهل. أعتقد أنني كنت في كل تشكيلة حتى وصولنا إلى اليورو. كنت أشاهد عبر التلفاز، وكان الأمر صعبا، ولكن كل ما أردته هو أن يقدم زملائي مباراة جيدة وأن يحققوا الفوز. لذلك كان لدي شعور جيد أننا سنفوز، وكنت في حاجة للتواجد هناك لرؤية هذا».

وأكد: «ولكن لسوء الحظ لم نفز. ولكنني كنت سعيدا أنني ذهبت لمشاهدتهم بشكل مباشر».