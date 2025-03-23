الامارات | استبعاد إبراهيم عادل من تشكيلة مصر أمام سيراليون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد استبعاد المهاجم إبراهيم عادل من تشكيلة المنتخب الوطني التي تستعد لاستضافة سيراليون ضمن الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته في موقع فيسبوك «أثبتت الأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبوالعلا معاناته من شد من الدرجة الثانية بالعضلات الضامة. وتقرر خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بمباراة مصر وسيراليون المقررة مساء بعد غد الثلاثاء في استاد القاهرة ضمن الجولة السادسة بالمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026».

وتتصدر مصر المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وذلك بعد فوزها 2-صفر على مضيفتها إثيوبيا في الجولة الخامسة يوم الجمعة.

وتحتل سيراليون المركز الثالث بثماني نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.