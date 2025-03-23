شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل أشعة وفحوصات طاهر محمد طاهر للخبير النمساوي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 02:59 م

أرسل مسئولو النادي الأهلي صورة من أشعة وفحوصات طبية شاملة أجراها طاهر محمد طاهر لاعب الفريق إلى الخبير النمساوي كريستيان فينك من أجل إستطلاع وجهة نظره بشأن إصابة اللاعب التي زادت عن الحد بشكل واضح وأبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

ويأتي إرسال الأهلي الأشعة والتحليل كإجراء احترازي للتأكد من أن اللاعب يسير في الطريق الصحيح نحو العودة للتدريبات الجماعية ثم المباريات الرسمية.

ويُجري الخبير النمساوي فينك عمليات جراحية للاعبي الأهلي، حيث أجرى أكثر من جراحة ويتابع حالة بعض الفريق الفترة الماضية أبرزهم محمد هاني و كريم فؤاد.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ قرابة الـ100 يوم وتحديداً منذ مباراة باتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس انتركونتيننتال للأندية والتي أقيمت 14 ديسمبر الماضي بقطر.

وأثبتت الأشعة التي أجريت للاعب إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش غداً، الأثنين، في الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر .