شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقفه من المشاركة فى البطولة العربية للأندية خلال صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادي الأهلي عن موقفهم من المشاركة فى البطولة العربية للأندية المُزمع إقامتها خلال الصيف المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية عربية، وتحديداً سعودية، عن تزايد فرص إقامة البطولة العربية للأندية صيف 2025، وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن هناك مقترحًا قويًا بإقامة البطولة العربية فى مصر خلال الفترة من 25 يوليو إلى 11 أغسطس 2025.

وقال مصدر في الأهلي ، إن النادي لم يتلق أى خطابات رسمية أو اتصالات ودية بشأن المشاركة فى البطولة العربية.

الأهلي: ندرس المشاركة في البطولة العربية حال وصول خطاب رسمي

وأضاف المصدر، لا نُريد أن نسبق الأحدث.. حال تلقي خطاب رسمي من الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة فى البطولة العربية سيتم دراسته بعناية واتخاذ قرار مناسب للنادي.

وواصل المصدر، نحرص دائماً على التواجد في مثل هذه المحافل العربية التي تزيد من قوة علاقة الأهلي بالأندية الشقيقة في الوطن العربي، لكن ارتباطات الفريق قد تحول دون مشاركة الأهلي فى هذه البطولة.

الأهلي يُرجّح الاعتذار عن البطولة العربية بسبب مونديال الأندية

وشدد المصدر على أن الأهلي سيُشارك فى كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، وهذه النسخة ستكون قوية ومختلفة للغاية لأنها تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً حول العالم، وسيحتاج الفريق إلى راحة بعدها من أجل الإستعداد للموسم الجديد.

وأكد المصدر أن الأهلي سيدرس الأمر بشكل جيد حينما يتلقى خطابا رسميا للمشاركة في البطولة العربية، لكن المؤشرات الأولية تُشير إلى صعوبة المشاركة في هذا السباق العربي.

ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش غداً، الإثنين، فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر .