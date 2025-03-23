شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك وموقف بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة ما تردد حول عودة مصطفى فتحي لاعب الفريق الكروي الأول لصفوف فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "هذه ليست فترة انتقالات من الأساس، ولا يمكن التحدث عن إبرام أى صفقة، خاصة أن بيراميدز لديه العديد من البطولات التى يعمل علي التتويج بها، وهذا الأمر يتطلب تركيزا مضاعفا من اللاعبين".

بيراميدز يحسم الجدل: مصطفى فتحي مستمر حتى 2027 ولا نية للتفريط فيه

وأضاف، "مصطفى فتحي من القوام الأساسي لبيراميدز، ومرتبط بعقد سارٍ حتى 2027، وبيراميدز لا يفرط فى نجومه إطلاقاً، ولو حدث تواصل بين أي فرد من الزمالك مع اللاعب للحديث عن عودته فهذا يتطلب العودة لمسئولي بيراميدز أصحاب عقد اللاعب".

وشدد المصدر على أن مصطفى فتحي لا ينشغل بهذه الأحاديث التي تتردد كل فترة، واللاعب يعيش فترة التألق مع بيراميدز وهدفه التتويج ببطولة الدوري، وكذلك دوري أبطال أفريقيا، والكأس مع باقي زملائه بالفريق.