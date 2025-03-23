شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو و10 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام بتروجت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، مع بتروجت في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز بعد التعادل مع الجونة فى الجولة الثانية بهدف لكل فريق.

ويدخل الزمالك مباراة بتروجت الليلة بدون 11 لاعباً لأسباب مختلفة بين الإصابة، والانضمام للمنتخبات، بخلاف من يخضعون للتأهيل.

​غيابات مؤثرة تضرب الزمالك بسبب المنتخبات والإصابات

ويغيب عن الزمالك كل من: محمد عواد، أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، للانضمام لمنتخب مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يغيب محمد السيد للانضمام لمنتخب الشباب، بينما انضم سيف الجزيرى لمنتخب تونس استعدادا لمباراتى ليبيريا ومالاوى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعلى مستوى الإصابات، يغيب أحمد الجفالى لإصابته في العضلة الخلفية، بينما يغيب حمزة المثلوثى للتأهيل من الرباط الصليبى، وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى لعدم الجاهزية.

كأس رابطة الأندية في نسختها الرابعة.. فيوتشر وسيراميكا يتقاسمان الألقاب

تقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة فى النسختين الثانية والثالثة.

وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

تعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.