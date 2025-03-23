شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي الشريف رئيسا لبعثة منتخب الناشئين فى أمم أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة ، على إسناد رئاسة بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا في أمم أفريقيا ، التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري، إلى أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة.

وتطير البعثة للمغرب فجر الأربعاء المقبل للمشاركة فى النهائيات بعد معسكر ناجح تخلله 3 وديات.

وأعلن أحمد الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.