شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 23 لقباً تزين مشاركات فراعنة الاسكواش بالمنافسات الفردية ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لفراعنة الاسكواش، الذين نجحوا في حصد 23 لقباً ببطولة العالم ضمن المنافسات الفردية.

وتتربع نور الشربيني على عرش الصدارة بـ 7 ألقاب، يليها، علي فرج 4 ألقاب، عمرو شبانة 4 ألقاب، رامي عاشور 3 ألقاب، محمد الشوربجي تحت العلم المصري لقب واحد، كريم عبد الجواد لقب واحد، رنيم الوليلي لقب واحد، وطارق مؤمن لقب واحد، ولقب واحد لنوران جوهر.

وتعد البطلة المصرية نور الشربيني، قريبة من تحقيق رقماً قياسياً في اللعبة، بعدما اقتربت من رقم الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، والتى توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش 8 مرات فى تاريخها قبل اعتزال اللعبة، وما زالت نور الشربيني أمامها الكثير لتقدمه فى اللعبة وتسجل أرقاماً قياسية جديدة.