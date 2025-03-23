شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة زيادة وزن عمر الساعى قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 01:45 م

كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الأهلى حقيقة زيادة وزن لاعبه عمر الساعى، بعدما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للاعب تظهر زيادة وزنه خلال مباراة إنبى الأخيرة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، "عمر الساعى لا يعانى من زيادة فى الوزن، وهى صورة مزيفة؛ لأن كل لاعبى الأهلى يخضعون لقياسات وزن بصورة مستمرة للتأكد من حفاظهم على جاهزيتهم البدنية".

وخرج عمر الساعي لاعب خط وسط النادى الأهلى من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق فى مباراة الطلائع المقبلة. وشارك عمر الساعى أساسياً فى مباراة الأهلى وإنبى الأخيرة، والتى قادها فنياً سامى قمصان المدرب العام وظهر بشكل متراجع.

الأهلي يواجه طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار في كأس عاصمة مصر

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

استهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى فى تاريخه.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.